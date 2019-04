100 uur taakstraf en Efteling-verbod voor dierenactivisten die paardenshow saboteerden

Bewoners Landgoed Driessen kunnen mening kwijt in 'Buurt­huis op wielen’

12:30 WAALWIJK - Wie zijn of haar mening kwijt wil over wonen in Landgoed Driessen, kan terecht bij een 'Buurthuis op wielen.’ Het onderzoeksbureau Buurtbinders trekt de komende weken met een caravan de Waalwijkse wijk in. Het streven is om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Uit het onderzoek moet blijken waar behoefte aan is in de wijk.