130 kinderen doen mee aan Nationale Voetbaldag in Waalwijk: eerst spelletjes, dan de stormbaan op

Kinderen stil laten zitten op een tribune, dat is niet eenvoudig. Maar dat is ook niet bedoeling. Wil je de spieren lekker aan het werk zetten voor de Nationale Voetbaldag bij Baardwijk, dan is opwarmen wel zo handig. Dus schalt er zaterdagmorgen net na tienen opzwepende muziek uit een luidspreker. Ellen Maas zwaait met haar handen, zwiept met haar benen, draait met haar lichaam en al dat grut - het zijn vooral kinderen van een paar turven groot - kopiëren dat gedrag met net zo veel geestdrift.

Spelletjes

Daarna gaan ze het hoofdveld op. De ouderen op één helft, de jongsten op de andere. De spelletjes, uiteraard allemaal gerelateerd aan voetbal, zijn aangepast aan hun leeftijd om zo het enthousiasme dat is opgewekt, vast te houden.

En dat lukt volop, want om twaalf uur zoeken ze met rode konen de tribune weer op. Daar horen ze van Ellen dat ze nog een halfuur vrij mogen spelen. Dat laten de kinderen zich geen twee keer zeggen, de Balotelli’s en Frenkie de Jongs - hun namen sieren de achterkant van hun shirts - vliegen bijna allemaal naar de enorme opblaasbare stormbaan. Voetballen mag leuk zijn, een stormbaan komt niet iedere dag op je pad.

EK2020

Vanwege het EK2020 riep het Oranje Fonds de Nationale Voetbaldag in het leven om aandacht te geven aan de waarde van verenigingen als plek van ontmoeting en bron van verbinding. Ook Baardwijk werd uitgenodigd om mee te doen. 550 van de ruim 2600 clubs hebben daar gehoor aan gegeven. Maas: ,,Als er iets wordt opgezet waar we bij aan kunnen sluiten, zijn we er bij. Zo hebben we twee weken geleden meegedaan aan een Oranjevoetbaldag van de KNVB.” En Baardwijk is al járen gastheer van het schoolvoetbaltoernooi.

130 deelnemers

Nadrukkelijk werd in de communicatie via de app aangegeven dat niet-leden, dus vriendjes en vriendinnetjes, van harte welkom zijn. Maas: ,,Van de 130 aangemelde kinderen zijn er zo’n twintig bij die niet bij ons voetballen. Wie weet houden we er nog leden aan over.”

Iets op poten zetten, dat kost geld. In dit geval ligt dat anders. Zo betaalt het Oranje Fonds de stormbaan en een enorme opgeblazen bal, waarin de jongens en meisjes veel plezier kunnen beleven. Met vlaggetjes bij de hoofdingang - allemaal van landen die aan het EK meedoen - krijgt de Nationale Voetbaldag net wat meer cachet. Na tweeënhalf uur is het feest voorbij, kunnen de ouders, die vanwege de coronamaatregelen hun kinderen alleen bij de poort mochten afzetten, hun kroost weer ophalen. Die hebben een mooie dag gehad. Voor herhaling vatbaar? Maas: ,,Ja.” Een logisch antwoord als je alles aangrijpt om jeugd te laten voetballen en de club zich zo in de etalage kan zetten.