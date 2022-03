14 miljoen kuub water opvangen om rampen te voorkomen? Doe er nog maar 36 miljoen kuub bij...

Nieuwe natuur rond Vlijmen en Den Bosch: wanneer wordt het pimpernel­blauw­tje ook elders gespot?

VLIJMEN/DEN BOSCH - Water kan een last zijn. Bijvoorbeeld als er teveel van is. Denk alleen maar aan 1995. Maar water kan ook een lust zijn en de ontwikkeling van nieuwe natuur een duwtje in de rug geven. In de omgeving van Vlijmen en Den Bosch zijn de afgelopen jaren twee projecten aan elkaar gekoppeld. Met prachtige resultaten.

