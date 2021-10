144 bomen in Heusden leveren groot gevaar op. Dus gaan ze plat

Heusden heeft alle bomen waar de gemeente eigenaar is de afgelopen tijd laten checken op veiligheid. Dat levert een schat aan gegevens op, die allemaal worden vastgelegd in een digitaal beheerssysteem.

Uit die veiligheidscheck kwam naar voren dat 144 bomen in de gemeente er zo slecht aan toe zijn, dat ze gevaar opleveren voor bijvoorbeeld weggebruikers of gebouwen. De bomen zijn bijvoorbeeld hol, hebben last van aantasting door zwammen of zijn dood. Daardoor kunnen takken afbreken of kunnen bomen zelfs door midden breken. Met alle vervelende gevolgen van dien.