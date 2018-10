1642 manieren om iets anders met een pompoen te doen dan uithollen voor Halloween

De eigenaar van Sanders Pompoenen en Exoten in Sprang Capelle weet daar alles van, getuige zijn receptenboek met 1642 pompoenrecepten. “ De pompoen raak steeds meer in trek en met 230 verschillende soorten heb je dan keuze genoeg. Ik houd zelf heel erg van koken dus ik heb in de loop van de jaren het nodige geëxperimenteerd. We maken niet alleen de alom bekende pompoensoep, maar ook jam, taart, pannenkoeken en ovenschotels. De pompoenlikeur in onze winkel komt uit Duitsland”, vertelt hij.

Exotische groenten

“Ongeveer 45 jaar geleden heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. Hij was heel voorzichtig begonnen met het telen van pompoenen. Rond die tijd kwamen de gastarbeiders naar Nederland. Zij gebruikten vaak pompoenen voor hun eten dus dat was een gat in de markt. In de loop van de jaren heb ik me ook toegelegd op de teelt van exotische groenten. Onder meer de Tonggwa ofwel waspompoen die veel in de Chinese keuken gebruikt wordt. Maar ook Olijfkomkommers, Kangkong ofwel waterspinazie en de Surinaamse klimspinazie. Het heeft wel 5 tot 6 jaar geduurd voordat die teelt goed ging. In onze theetuin worden theesoorten geschonken die wij zelf telen en drogen. Met de kookworkshops zijn we gestopt “, zegt Sanders,” Dat werd me te veel. Ik ben 70 en was ongeveer 70 uur per week bezig”.