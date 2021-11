19-jarige bromfietser overlijdt na botsing tegen lantaarnpaal in Werkendam

Frodyma zorgt voor nieuwe breuk bij Waalwijkse partij Lokaal Belang: ‘Vertrouwen is weg door onterechte kritiek’

WAALWIJK - Lokaal Belang, de grootste coalitiepartij in Waalwijk, valt verder uiteen. Raadslid Richard Frodyma vertrekt per direct en gaat verder als eenmansfractie. Kritiek op zijn manier van politiek bedrijven is verkeerd bij hem gevallen. ,,Ik hou de eer aan mezelf.”

23 november