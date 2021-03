2,4 miljoen Nederlanders stemden vier jaar geleden niet: hoe zit dat in De Langstraat?

WAALWIJK - Over twee weken mogen we weer stemmen, maar lang niet iedereen doet dat. Vier jaar geleden gingen 2,4 miljoen Nederlanders niet naar de stembus. Hoe stemtrouw is De Langstraat?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 bleef 21 procent van de Waalwijkers thuis. In de gemeente Loon op Zand ging 19 procent niet stemmen, in Heusden was dat 17 procent.

Aalburg

In Het Land van Heusden en Altena gingen er meer stemgerechtigden naar de stembus. In Aalburg en Woudrichem ging 14 procent niet stemmen. In Werkendam was dat, net als in Heusden, 17 procent.

In de regio was de groep niet-stemmers in Tilburg het grootst. Daar bleef een kwart van de mensen thuis.

Stemmen per post

Bij de komende verkiezingen zijn, naar schatting, 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd. Vanwege het corona-virus mogen 70-plussers dit keer per post stemmen. In De Langstraat is dat ongeveer 20 procent van alle kiesgerechtigden, zo zegt het CBS.

Voor het eerst kan er ook op maandag en dinsdag worden gestemd. In elke gemeente zijn die dagen een aantal stembureau's open voor kwetsbare mensen, zodat de drukte wordt verspreid.