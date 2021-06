2000 kilometer fietsen voor inloophuizen: ‘Had ik er maar eerder van gehoord. Dat had verdriet gescheeld’

WAALWIJK - ‘Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie!’ Met die vrolijke noot op haar shirt fietst de 57-jarige Evelien van der Werff uit Noordwijkerhout in zes weken tijd een tocht van tweeduizend kilometer langs de 75 inloophuizen die Nederland rijk is. Woensdagmiddag arriveerde ze bij Inloophuis Toon in Waalwijk.

,,Als ik had geweten wat er te halen viel, had ik niet zo lang geklungeld.” Het zijn de woorden van Evelien van der Werff die twee keer borstkanker overleefde. Ze doelt op de periode dat ze door de artsen genezen was verklaard, maar waar ze vanuit een diep dal aan haar herstelperiode begon. “Juist dan is de kloof tussen gezonde mensen en (ex-)kankerpatiënten enorm. Mensen denken dat je meteen weer de oude bent en dat alles achter de rug is. Maar juist dan begint het pas; de tijd op een rustig herstel wordt je in deze jachtige wereld niet gegund. Ik wist niet waar ik aan kon kloppen voor hulp in dit hersteltraject.”

Per toeval stuitte ze op het IPSO inloophuis bij haar in de buurt. Een plek waar ze aandacht en liefde ervaarde: basisbehoeften van iedereen. “Het zou mij een hoop verdriet en tijd hebben gescheeld als ik eerder van het bestaan van inloophuizen had af geweten. Juist daarom zie ik het als mijn missie om hier aandacht voor te vragen.”

Ze doet dat door haar tweede boek ‘Dit boek brengt geluk’ persoonlijk af te geven bij de 75 inloophuizen, een tocht van tweeduizend kilometer op de fiets. Ze startte op 25 mei in Zwolle en heeft het westelijke deel van het land inmiddels gehad.

Doel is uiteindelijk om op 5 juli weer in Zwolle te eindigen. “Ik hoop met de actie veel aandacht te krijgen voor het werk van inloophuizen. Het werk wat vrijwilligers hier op professionele wijze doen is zo belangrijk; het zou onderdeel moeten worden van ons zorgsysteem. Hopelijk ziet de regering dat ook in en komen ze in de toekomst met meer geld over de brug.”

Evelien heeft zelf een sponsoractie aan haar tocht gekoppeld. Inmiddels is er meer dan tienduizend euro opgehaald, ‘maar dat moet veel meer worden’. Het geld wordt uiteindelijk over de inloophuizen verdeeld. “Daar zijn wij erg blij mee”, zegt Tanja Pijpers van Inloophuis Toon. Vrijwilligers van Toon fietsten woensdagmiddag de laatste kilometers met Evelien mee naar het inloophuis. “Dat iemand op deze manier aandacht vraagt voor ons werk is een groot compliment. We hopen dat meer mensen zo bekend raken met ons inloophuis en de fijne plek die we mensen die in aanraking met kanker komen kunnen bieden. Deze geweldige actie draagt er zeker aan bij!”

Veel aandacht voor de actie van Evelien van der Werff bij haar aankomst in Waalwijk bij Inloophuis Toon.

Evelien van der Werff is ondanks haar verleden met kanker rasoptimist en probeert op die manier aandacht te vragen voor inloophuizen.

Evelien van der Werff werd met open armen ontvangen door vrijwilligers van Inloophuis Toon in Waalwijk. De straat was versierd met ballonnen en vlaggen en het Brabantse worstenbrood en de Halve Zolenkoek van de plaatselijke middenstand stonden klaar.