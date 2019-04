21 boetes bij grootschalige controle in Biesbosch

Appartemen­ten Hoogduynen na de zomer in de verkoop

11:17 DRUNEN - De zeventien appartementen die in de (voormalige) Rabobank aan de Grotestraat in Drunen komen, gaan in september in de verkoop. Dan worden ook de prijzen bekend. De bouw door bouwbedrijf Tankens start naar verwachting van Richard van Kranenburg van Langstraat & Altena Projectontwikkeling BV volgend voorjaar. De bouwtijd zal ongeveer een jaar zijn.