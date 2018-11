23 kilo illegaal vuurwerk in woning Sprang-Capelle

Waalwijkse Teresia­school blijft groeien; rap nieuwe lokalen nodig

10:01 WAALWIJK - Vijf jaar na de renovatie is de Teresiaschool in Waalwijk alweer aan uitbreiding toe. Het aantal leerlingen van de school aan de Wilhelminastraat is zo hard gegroeid dat er twee nieuwe lokalen nodig zijn. Stichting Leerrijk, waaronder de basisschool valt, wil de zolder verbouwen. Kosten 305.000 euro. Donderdag praat de gemeenteraad over het voorstel.