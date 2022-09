25.000ste passagier stapt op Pontje Steur: Nog niet eerder zette dit veer zoveel fietsers over

,,In de 22 jaar dat we varen, hebben we nog niet eerder zoveel passanten overgevaren als tijdens dit seizoen’’, meldt Thera van den Heuvel. Ze is de coördinator voor het veer en vaart zelf ook als schipper. Pontje Steur zorgt voor de oversteek over het Steurgat dat ligt tussen de Noordwaard en de Oostwaard.