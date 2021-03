260 handtekeningen tegen bouwplannen Vliedberg

VLIJMEN - 260 bewoners van Vlijmen-Vliedberg hebben hun handtekening gezet onder een protest tegen de sloop van woningen in de Pastoor Smoldersstraat én tegen de bouw van zestien huizen in De Hoogstraat. Ilonka Mudde van Buurt Bestuurt heeft ze aangeboden aan de gemeente Heusden.

Bewoners van de Pastoor Smolderstraat maakten hun ongenoegen al vaker duidelijk, onder meer via spandoeken aan hun huizen en in de wijk. Een aantal bewoners wil niets weten van de plannen van Woonveste om 22 woningen te slopen en daar minstens 36 seniorenappartementen voor terug te bouwen.

Crossbaan

Ook een ander plan valt niet in de goede aarde: de mogelijke bouw van zestien huizen op de hoek van de Pastoor Smoldersstraat en De Hoogstraat, op het voormalige Orca-terrein. Daarvoor moet de fietscrossbaan wijken en daar willen de ondertekenaars niets van weten. Ze zien niets in het aanbod van de gemeente en Woonveste om te zoeken naar een alternatieve plek.

De ondertekenaars stellen dat door woningbouwplan De Hoogstraat ‘het laatste stukje groen op de Vliedberg van formaat volgepropt wordt met huizen'. ,,Terwijl op de Grassen, in het Geerpark en in Steenenburg heel veel aandacht is voor een groene en dus gezonde omgeving.”

Quote De Speelberg komt uit het zich te liggen en de kwaadwil­len­de jeugd krijgt vrij spel. Dat zal tot overlast leiden Ondertekenaars protestbrief Vlijmen-Vliedberg

Door het bouwplan aan De Hoogstraat verdwijnt het open karakter van De Speelberg, stellen de ondertekenaars. ,,Net als de sociale controle. De Speelberg komt uit het zicht te liggen en de kwaadwillende jeugd krijgt vrij spel. Dat zal tot overlast leiden.” Vandaar dat ze vragen de huidige Speelberg en het terrein er omheen in tact te laten. Overigens wil ook de gemeente De Speelberg op zich behouden.

Enigszins gerustgesteld

Ilonka Mudde van Buurt Bestuurt op de Vliedberg is bij het aanbieden van de handtekeningen aan wethouder Mart van der Poel ‘enigszins gerustgesteld'. ,,Noch voor de Pastoor Smoldersstraat, noch voor De Hoogstraat zijn al concrete plannen ingediend, laat staan dat er al toestemming is. Zodra ze worden ingediend, beloven Woonveste en gemeente contact op te nemen met buurtbewoners, initiatiefnemers van de speelplaats en met Buurt Bestuurt.” Overigens is locatie De Hoogstraat jaren geleden al door de gemeente aangewezen als plaats voor woningbouw, los van de vraag hoe die eruit komt te zien.

Eventuele sloop in de Pastoor Smoldersstraat is overigens vooral een zaak van Woonveste, stelt wethouder Mart van der Poel. ,,Als die de juiste redenen aanvoert, kunnen we zo'n vergunning niet weigeren.” Hij stelt dat de gemeente begrijpt dat Woonveste extra wil bouwen voor kleine huishoudens. ,,Want daar is behoefte aan.”

Mudde heeft in het gesprek aangedrongen op betere communicatie. ,,Ook over de plannen voor flexwoningen aan de Hoge Heide en over het plan om twee huizen te bouwen naast Marie van de Middelhaai.”