270 arbeidsmigranten op een afgelegen plek, moet je dat wel willen? CU Waalwijk heeft twijfels over campus

Examens zijn begonnen: ‘Alles geleerd over planten en bloed. Gaan ze vragen stellen over geslachts­de­len’

DRUNEN - Eind april hadden ze hier nog een galadiner. Vandaag, in dezelfde zaal in de Voorste Venne in Drunen, komen de leerlingen van het d’Oultremontcollege terecht in een heel andere ambiance. De examens zijn begonnen. Niks geen gezelligheid, maar een tafeltje voor één en peentjes zweten.

12 mei