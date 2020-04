3-jarig kind gewond na beet door hond in Vlijmen

Groepsapp van RKC-supporters ontplofte: ‘Zelfde gevoel van spanning als de laatste minuten in Deventer’

25 april Een doelpunt in de slotseconden terwijl niemand meer een cent gaf voor promotie bepaalde vorig jaar de eredivisierentree van RKC. Heel anders, maar net zo bizar, is de handhaving van de Waalwijkers een jaar later. ,,Ik had geen idee welke kant dit op zou gaan.”