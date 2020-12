31-jarige man uit Woudrichem meldde zichzelf in ziekenhuis na schietpartij in Emmeloord

Alles voor Mekaar: van vliegende start naar noodkreet om geld; scherpe kritiek op aanpak eenzaam­heid in Heusden

18 december VLIJMEN - Kritiek, onbegrip, frustratie, (wan)hoop, enthousiasme, betrokkenheid. Het loopt allemaal dwars door elkaar in de brandbrief van stichting Alles voor Mekaar. Ontdaan van alle emoties is het vooral een noodkreet over de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Heusden. Én een verzoek om geld. Komt dat er niet snel, dan is het einde Alles voor Mekaar in Heusden.