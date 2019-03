33-jarige man uit Giessen opgepakt voor openstaande celstraf

Wie is fatsoens­nor­men kwijt: SGP of het Waalwijkse college?

10:15 WAALWIJK - Ook iets kleins kan tot flinke irritaties leiden. De SGP en het Waalwijkse college zijn het niet eens over de aanhef boven een brief. Moet dat persoonlijk of algemeen? De ergernissen over (gebrek aan) respect vliegen over en weer.