500 stickers als leidraad op De Overlaat en zelfs de leraar werd gemist

Krijg geen hooglopende ruzie met Beau Zonneveld dan kunnen in een onbewaakt ogenblik je ogen uit de kassen rollen: haar nagels zijn erg lang en vlijmscherp. En toch, met diezelfde handen heeft Beau afgelopen woensdag maar liefst vijfhonderd stickers in vier kleuren op de vloeren van scholengemeenschap De Overlaat geplakt om de route voor de verschillende leerjaren aan te geven als de school op 2 juni weer open zou gaan. "Ik heb examen gedaan, was dus klaar met school en wilde graag helpen", zegt Beau. "Muziekje in mijn oren, het was goed te doen." Een heel karwei, want de school is groot. "Dat pakt voor ons goed uit", zegt algemeen directeur Otto Dooijes. "Daardoor kunnen we de leerlingenstromen goed scheiden."