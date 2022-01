50PLUS haakt alsnog af in Heusden. ‘Gokken op gemeenten waar we de meeste kans maken’

Ruim twee weken geleden bevestigde Van Hooft nog de deelname aan de verkiezingen in Heusden. Hij zei te mikken op één à twee zetels, mede op basis van de stabiele achterban die de partij volgens Van Hooft in Heusden zou hebben. Maar veertien dagen later blijkt bij nader inzien de partij toch niet mee te doen. ,,Een keuze die we hebben moeten maken", stelt Van Hooft als hij wordt gevraagd naar de reden. ,,We zijn natuurlijk een kleinere partij en gokken op gemeenten waar we de meeste kans maken. Heusden is daarbij helaas afgevallen. Verder is er niets spannends aan de hand of zo.”