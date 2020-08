70 jaar getrouwd, met ups en met downs

Ze wonen in Almkerk en komen allebei uit Nieuwendijk. Hebben een grote familie met zes kinderen, waarvan vier zoons en twee dochters, zeventien kleinkinderen en nog eens dertien achterkleinkinderen. ,,Ze wonen allemaal in de buurt. In Almkerk, Werkendam en Sliedrecht."

Gerritje (89) was achttien jaar oud toen ze in contact kwam met Huibert (90). ,,Dat gebeurde gewoon op straat in Nieuwendijk. Vierenhalf jaar later trouwden we. Mijn man is een enorme klusser, ik ben huisvrouw geweest en dat is eigenlijk altijd zo gebleven."