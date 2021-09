80 van de Langstraat wordt vooral gemist, maar ze staan al te popelen!

Eigenlijk zou afgelopend weekend de 80 van de Langstraat zijn gelopen. Voor de tweede keer ging het feest niet door. Maar er waren alternatieven.

Geen uitgeputte, maar tevreden wandelaars, geen bossen bloemen op de eindstreep en geen publiek langs de route. Wel diverse activiteiten om de herinneringen aan de 80 van de Langstraat warm te houden. Dit jaar was er opnieuw geen 80, maar het loopevenement is allerminst vergeten. ,,Iedereen staat te popelen”, meldt een woordvoerster van de 80. ,,En ook onze vrijwilligers kunnen niet wachten tot het zover is.”

‘Groot succes’

De organisatie kwam dit jaar onder meer met een digitale versie van de 80. ,,Mensen konden acht weken lang elke week 10 kilometer lopen. Dit liep allemaal via een community die wel op de app Strava hadden aangemaakt. We hadden ongeeveer 250 aanmeldingen. De meesten liepen 10 kilometer per week in één keer, maar je kon die afstand ook opdelen in stukjes. Het was een groot succes.”

In de app deelden de deelnemers foto’s en routes. ,,Het is echt gaan leven, zozeer dat we deze community gaan behouden voor de komende 80 van de Langstraat, de echte dus. Er zijn mensen die een rondje Ameland hebben gedaan, of in Kroatië, of aan de Turkse kust.”

Er was ook vervanging voor de Mini 80; de Mini 80 Wandelbingo. Basisschoolkinderen konden tussen 26 juli en 6 september allerlei wandelroutes lopen. ,,Daar hebben bijna honderd kinderen aan deelgenomen. Dat kostte 2 euro per kind. De opbrengst hebben wij naar boven afgerond en die gaat naar Stichting Het Vergeten Kind.”

Te weinig animo voor de online pubquiz

Er zou afgelopen zaterdag ook een online pubquiz plaatsvinden, maar die is afgelast. ,,Er was gewoon te weinig animo voor. Wij willen wel kwaliteit leveren, zoiets moet goed zijn. Dat lukte in dat geval niet, dan moet je het ook gewoon niet doen. Wij hebben de deelnemers die zich hadden opgegeven op de hoogte gebracht en hen hun geld teruggegeven.”

Ook de banden met de vrijwilligers zijn nauwlettend onderhouden, meldt de woordvoerster. ,,We hebben ze een kaart gestuurd en ook nog een klein presentje. We merken dat zij er ook alweer zin in hebben. Aan de andere kant ... we kunnen ook nog steeds vrijwilligers gebruiken.”