A27 bij Nieuwendijk weer vrij na ongeluk met vrachtwagen

Uitspraak stikstof bijt hotelplan Tilburgse­weg Waalwijk niet

9:31 WAALWIJK - In tegenstelling tot het hotelplan aan de Horst in Kaatsheuvel loopt het hotelplan twee kilometer verderop aan de Tilburgseweg in Waalwijk geen vertraging op door de stikstofwet, zo verwacht de gemeente Waalwijk.