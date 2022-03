A27-gemeenten willen samen de regio bereikbaar houden als de snelweg wordt verbreed

Rijkswaterstaat probeert tijdens de werkzaamheden de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar dat het wegverkeer te maken gaat krijgen met langere reistijden is een feit. ,,Door gericht reistijden te communiceren voor sluiproutes naar weggebruikers, worden deze minder aantrekkelijk. Tegelijkertijd geeft monitoring van het verkeer een goed beeld van eventuele hinder en kunnen we potentiële knelpunten signaleren’’, licht Tanis toe.

Reisgedrag veranderen

,,Het doel is ook om gezamenlijk weggebruikers te verleiden hun reisgedrag te veranderen en bijvoorbeeld te kiezen voor openbaar vervoer. Of bijvoorbeeld later de weg op te gaan of zelfs helemaal niet te reizen. Gezien de impact en de omvang van de werkzaamheden is dit noodzakelijk’’, aldus Tanis.