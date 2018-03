A59 dicht door gekantelde vrachtwagen: dieseltank lekt, chauffeur gewond

Dronken bestuurder gaat weer in de fout, terwijl hij rijbewijs al kwijt is

9:28 WAALWIJK - Een 51-jarige man uit Waalwijk is zondagmiddag aangehouden door de politie nadat hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed. Toen de agenten de man controleerden, bleek dat zijn rijbewijs was geschorst omdat hij in 2017 ook al onder invloed reed.