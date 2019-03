A59 dicht tussen Waalwijk en Hooipolder, vier gewonden bij twee ongelukken

De Zwaan in Andel krijgt nieuw leven: met hart en ziel werken aan restaura­tie oude veerhuis

11:21 ANDEL - Ooit was het een herberg, of café. Een bord boven de deur herinnert daar nog aan. Nu is veerhuis De Zwaan in Andel al meer dan vijftig jaar als woning in gebruik. Het rijksmonument wordt momenteel grondig gerestaureerd.