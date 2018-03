A59 tot 17.00 uur dicht door gekantelde vrachtwagen: dieseltank lekt, chauffeur gewond

Telstar mist topspits tegen RKC Waalwijk

12:12 Telstar mist zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk zijn topspits Andrija Novakovich. De aanvaller, die afgelopen vrijdag tegen Go Ahead zijn achttiende doelpunt in de eerste divisie maakte, is opgenomen in de selectie van de Verenigde Staten voor een oefeninterland met Paraguay.