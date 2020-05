‘Aan het G-team uit Drunen zouden veel voetballers een voorbeeld kunnen nemen’

Dertig jaar geleden kreeg Bert Oome een uitnodiging van Henk Waarts om een training bij te wonen van het G-team van RKDVC. Toen hij nietsvermoedend stond toe te kijken, werd de Drunenaar plotsklaps door Waarts gepresenteerd als nieuwe oefenmeester. Menigeen zou meteen voor die eer bedanken, Oome ging de uitdaging aan. Hij heeft er geen seconde spijt van gehad.

Respect, inzet, willen luisteren

,,Wat heb ik met die jongens en meiden een geweldige tijd meegemaakt”, zegt Oome. ,,Wat ik als trainer van de junioren miste – respect, inzet, willen luisteren –, dat was bij het G-team niet meer dan normaal. Daar zouden heel veel andere voetballers een voorbeeld aan kunnen nemen.”

Oome (66) stopt als trainer, een heup werkt niet meer mee. Hij laat zijn minder valide spelers niet in de steek, want blijft aan als leider. Een opvolger voor Oome heeft het bestuur nog niet gevonden. ,,Koud­watervrees”, denkt de scheidend oefenmeester, wiens vrouw Ineke ook nauw betrokken is bij het G-team. ,,Maar duik je erin, dan wil je er niet meer uit. Als je maar niet prestatiegericht denkt.”

Geduld

Geduld is een schone zaak. Oome weet er alles van. Zijn spelers iets aanleren kost veel kruim. En dan nog vervallen ze soms in hun oude gewoontes. Is dat erg? ,,Helemaal niet. Bij ons G-team draait het om plezier maken, en daar heb je een bal en een tegenstander voor nodig. Winnen of verliezen, het boeit ze niet.”

Hoewel, bij Oranje Wit trok Oome wel degelijk zijn wenkbrauwen op. ,,Bij rust stonden we met 9-0 achter. Ik zag niet dat die jongens een beperking hadden. Volgens hun leider was dat wel zo, want het waren allemaal alcoholisten. Toen dacht ik bij mezelf: daarmee kunnen we bij RKDVC wel vijf G-teams maken.”

In de afgelopen dertig jaar is het ­niveau van het G-voetbal zeker gestegen. ,,In het begin moest je nog vertellen in welk doel ze moesten scoren en maakte je het ook mee dat een speler de bal met zijn hand stillegde om er trap tegenaan te geven. Niemand die er iets van zei. Heel sociaal dus. Dat is veranderd, het is voetballend stukken beter geworden. Maar het kameraadschappelijke is gebleven. Elkaar een oor aannaaien, het zal echt niet gebeuren. Het is voetballen op zijn puurst.”

Opvolging