Aanleg boomgaard bij Dussen verandert het landschap

Aantasting, maar niet onevenredig

Het betreft de uitbreiding van het aan de Muilkerk in Dussen gevestigde fruitteeltbedrijf van de familie Verkooijen. Die is, vooruitlopend op de definitieve toestemming, begonnen met het aanleggen van een boomgaard van ruim 40 hectare. Omdat de aanleg niet past binnen het bestemmingsplan, moest de gemeenteraad hier goedkeuring aan verlenen.

De vraag was namelijk of een boomgaard van deze omvang inbreuk maakt op het open landschap. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dit weliswaar het geval, maar is het wel acceptabel omdat de aantasting niet onevenredig is. Zij baseren zich daarbij op onderzoeken van verschillende landschapsdeskundigen.

Kritiek

Afgelopen najaar ging de raad al in principe met het plan akkoord. Vorige week stemde die er definitief mee in. Dit tegen de zin van Progressief Altena. ,,Er was sprake van een waardevol open landschap”, motiveerde Christian Alderliesten het fractiestandpunt. Het voornemen om aan de Midgraaf in Almkerk zeventien hectare boomgaard te rooien compenseert het verlies aan openheid volgens hem niet. ,,Ik hoop dat we lering trekken uit dit initiatief. We moeten de rug recht houden.”