Aanleg containerhaven Waalwijk kost kleine 25 miljoen euro

Heemkunde­kring doorbreekt het zwijgen over ‘de zwarte bladzijde van Spang-Capelle’: de executie van Jan Boezer

4 september SPRANG-CAPELLE - Heemkundevereniging Sprang-Capelle houdt donderdag een gespreksavond over de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag in Sprang-Capelle en Waalwijk. Met name over Landwachter Jan Boezer, die in de nacht van 5 op 6 september 1944 door een lid van Verzetsgroep André geëxecuteerd. ,,We willen op een respectvolle manier het zwijgen over die zwarte bladzijde doorbreken.”