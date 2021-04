Aannemer Hoefnagel verhuist naar Bedrijvenpark Kaatsheuvel: alle grond nu verkocht of in optie

Acht percelen zijn nog te koop. ,,Maar ook daar is veel belangstelling voor”, zegt wethouder Frank van Wel. ,,Alle percelen zijn in optie.” Ondernemers die zich nu nog melden voor een perceel in Kaatsheuvel komen op een wachtlijst.

Quote We moeten nu gaan werken met een wachtlijst. Frank van Wel, wethouder Loon op Zand

De ontwikkeling van Bedrijvenpark Kaatsheuvel kwam langzaam op gang. Lange tijd werd er niet of nauwelijks grond verkocht, maar nu gaat het hard. Op het park zijn inmiddels tien bedrijven gevestigd, acht bedrijven zijn in aanbouw. En één perceel is dus net verkocht aan Hoefnagel.

Timmerfabriek

Het bouwbedrijf zit nu nog in verschillende ruimtes achter een woonhuis aan de Hogevaart in Sprang-Capelle. In Kaatsheuvel heeft het bouwbedrijf straks alle disciplines onder één dak: het kantoor en de showroom maar ook de timmerwerkplaats, de kozijnenfabriek en een hal voor opslag. Alexander Hoefnagel: ,,We gaan de ruimtes verbinden via grote glazen puien. Vanaf de bovenverdieping kijk je straks direct in het hart van ons bedrijf: de timmerfabriek waar we kozijnen maken, ramen, deuren en dakkapellen.”

Derde generatie

Hoefnagel nam een jaar geleden het bedrijf over van zijn oom en vader. Hij is de derde generatie binnen het familiebedrijf. Bij de aannemer werken ongeveer veertig mensen in vaste dienst.

Wethouder Van Wel is blij met de komst van het bouwbedrijf. ,,Dit zijn bedrijven die we graag zien komen. Robuuste middelgrote bedrijven die al een poos bestaan en die ook een binding hebben met de regio. Dat is ook goed voor de maatschappelijke betrokkenheid.”

Kijken naar uitbreiding

Nu grond voor ondernemers die willen bouwen, schaars wordt, gaat de gemeente kijken waar nog ruimte is om uit te breiden. ,,Daarbij kijken we ook naar het bestaande oudere bedrijvenpark. Dat willen we ook aantrekkelijk houden.”