Aanpak hittestress valt verkeerd bij bewoners woonboerderij Elshout

‘Geen asbest in puin Lips-ter­rein’

3 februari DRUNEN - In het puingranulaat dat enkele weken is uitgereden over het terrein van de voormalige Lips-fabrieken in Drunen, zat geen asbest. Volgens de gemeente Heusden is er geen enkele reden te denken dat het wél zo was. De sanering van de asbest is volgens de regels verlopen.