Aanschuiftafel Vlijmen: Gezellig, lekker, geen etiquette in een keurslijf

Blanke vla met appelmoes. In een restaurant of eetcafé prijkt deze wat vreemde combinatie niet op een menukaart. Maandagavond kregen de zeven mensen die zich hadden aangemeld voor de aanschuiftafel van zorgboerderij De Locatie in Vlijmen dit dessert wél voorgeschoteld. Waaronder schrijver dezes. Het moet gezegd: het was erg lekker.

Willemijn van de Boer had meer in petto, ook het hoofdgerecht, een stoofpotje, met pastinaak, tomaten en sla uit de tuin van De Locatie, was niet te versmaden. Niet alles heeft de begeleider bij De Locatie zelf gedaan. ,,Een paar jongeren hebben de appels in onze boomgaard geraapt en tot moes verwerkt."

Vrienden

Op De Locatie vangen de eigenaars Bernadette van den Akker en Wim Habraken ongeveer vijftig jongeren met een gedragsstoornis op. Sociale interactie is voor hen soms lastig. De aanschuiftafel, die altijd de laatste maandag van de maand wordt gehouden, geeft volgens Van den Akker een zetje in de goede richting. ,,Zo heeft een van onze jongens geen vrienden. Maar hier aan tafel heeft hij het grootste woord, is hij het mannetje. Dat is heel fijn voor hem." En ook: "We vragen ze om iemand, een vriend of vriendin, uit te nodigen. Soms gebeurt dat ook."

De aanschuiftafel, die een paar jaar geleden werd geïnitieerd, werd altijd in de kantine gehouden. Vooral in de zomer was dat een succes: konden de eters buiten zitten, kwamen ook mensen vanbuiten à vijf euro een vorkje prikken. ,,Dan zagen ze ook wat hier zoal gebeurde", zegt Van den Akker. Maar op 6 februari brandde de kantine af. Een tent loste dat op. Maar sinds vorige maand wordt er gegeten in de winkel: onder een zeil is het te koud. Knus, maar het ontvangen van gasten is lastig. Er kunnen maar zeven mensen aan tafel worden genodigd.

Drie jongeren eten mee: Frank, Quincy, met een pop op schoot, en Jordy. Praat gaat over en weer, de mondspieren van Quincy maken overuren. Ze vormt samen met Jordy een koppeltje. ,,We wonen hier. Soms eten we mee, soms niet." Jordy: ,,Je eet een keer wat anders." Quincy: ,,Alsof dat iets uitmaakt, je eet alles wat los- en vastzit. En veel. Trouwens, waar zijn onze pindarotsjes gebleven?"

Iemand anders

Frank, hovenier en stratenmaker op De Locatie, schrijft zich elke maand in voor de aanschuiftafel. ,,Je komt eens een keer iemand anders tegen. En ons moeder vindt het niet erg. Het is gezellig." Inderdaad, het is erg leuk. Ook al omdat de jongeren de etiquette bij de gespreksonderwerpen niet altijd in acht nemen. Zo klaagt Frank over muizen bij hem thuis die de heerlijke witte bolletjes van de bakker uit Gameren hebben ontdekt. Tussen duim en wijsvinger laat hij zien dat ze er flink van groeien. Quincy biedt meer: twee grote ratten gezien, twee handen twintig centimeter van elkaar verwijderd. Gelukkig had het eten toen al de maag al bereikt.