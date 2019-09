Aantal EHBO’ers bij ‘80’ meer dan verdubbeld om temperatuurwisselingen

Tijs van Beurden, voorzitter van Stichting 80 van de Langstraat en medisch bestuurslid, was uitgegaan van ongeveer 25 vrijwilligers om medische bijstand te verlenen. ,,Dat hebben we gisteren al heel snel opgeschaald naar vijftig, later zestig mensen. Dat had alles te maken met de weersomstandigheden. Bij de start was het nog warm, ’s nachts werd het koud. En vandaag, zondag, was het heet. Op en af dus. Het lichaam weet niet wat er gebeurt met al die temperatuurswisselingen, dan ontstaat er kortsluiting. Zo raakten wandelaars bewusteloos. Gisteren moest er acht keer met spoed worden uitgerukt, vandaag vijftien keer.”