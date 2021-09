Aanvraag huisvesting arbeidsmigranten Andel in de wacht. ‘Eerst meer informatie’

Het college van burgemeester en wethouders laat dit weten in een brief aan de inwoners van Andel. Onder die inwoners is afgelopen zomer veel commotie ontstaan over deze aanvraag, met name over het grote aantal arbeidsmigranten waarvoor de ondernemer in twee fasen huisvesting wil realiseren. De omvang staat volgens veel inwoners en de politiek in Altena niet in verhouding staat tot de grootte van het dorp.