ABN-pinautomaat in Waalwijk opgeblazen, grote schade aan gebouw

WAALWIJK - Het pinautomaat aan de Dokter Ringerstraat in Waalwijk is vrijdagochtend vroeg opgeblazen. Daarbij is een groot deel van het pand verwoest. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is aanwezig om vast te stellen of er nog meer explosieven in het gebouw liggen.