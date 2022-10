Acht appartementen op plek van De Harmonie: Heusden ziet dat wel zitten

Plek van ‘eikeltjes­on­ge­val’ in Herpt was overdag nog geveegd

HERPT - De Heusdenseweg in Herpt, waar vrijdagnacht bij een ernstig ongeval vijf jongeren uit Heusden en Den Bosch gewond raakten, was overdag nog schoongeveegd. Dat is relevant, omdat de politie nadrukkelijk niet uitsluit dat eikels op de weg een rol hebben gespeeld.

10 oktober