Acht lintjes in Heusden; daaronder één Ridder

Dit keer hoefde burgemeester Willemijn van Hees niet haar ‘opspeldkwaliteiten’ te tonen; alle gedecoreerden zijn vrijdag telefonisch door haar op de hoogte gebracht van de onderscheiding. Dit vanwege de coronacrisis. Waar mogelijk probeerde Van Hees een beeldverbinding te krijgen met de mensen. Later krijgen de gedecoreerden de bijbehorende decoratie alsnog.

Ridder

Theo Nelissen (74) uit Herpt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt genoemd ‘een bevlogen vrijwilliger die zich naast zijn betrokkenheid bij het culturele leven, met name inzet voor de zwakkeren in de samenleving'. Hij was bestuurslid van HUB Noord-Brabant (scholen voor kinderen met leerproblemen) en Willem Twee Poppodium. Eenmaal met pensioen deed en doet hij vrijwilligerswerk op tal van terreinen, onder meer voor Chapeau Woonkring Heusden (begeleid wonen), de Voedselbank, stichting Leergeld Heusden en Farant (sociaal werk, voorheen Juvans).

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mariet van der Bruggen - van der Zee (71) uit Drunen is al ruim dertig jaar actief als vrijwilligster binnen de parochie Wonderbare Moeder in Drunen. Ze zet zich daarbij vooral in voor het werk onder kinderen, bijvoorbeeld via de Vormsel-werkgroep, de Communiewerkgroep, de kinderbijbelclub en de Kliederkerk. Verder coördineert ze de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting en is ze vrijwilligster bij de damesgymclub van SHJ Drunen.

Arnold Pelders (78) uit Drunen is sinds 1993 actief voor Bijenvereniging De Langstraat. Mede dankzij zijn inzet is in 2009 een stichting opgericht die de bijenhouderij in Tanzania bevordert en mensen daar helpt om op een productieve manier bijen te houden. Dit om een (aanvullend) inkomen te krijgen. Daarvoor zette hij zich al vrijwilliger in voor Scouting dr. Akkermansgroep in Drunen en voor twee basisscholen in de voormalige gemeente Drunen.

Frans van Delft (66) uit Vlijmen wordt bestempeld als ‘een man met een scherp oog voor niet deugende procedures en onrecht'. Als lid van de Leden- en Verzekeringsraad van de VGZ hielp hij mensen bij ingewikkelde procedures. ,,Hij gaf er zwakkeren een stem mee.” Na zijn pensionering zette hij zich in voor de Voedselbank, Stichting Leergeld, Bijeen. Veertien jaar was hij hoofdman van Onze Lieve Vrouwe Schuts in Vlijmen; na de fusie met Gilde Sint Barbara (2018) werd hij hoofdman (voorzitter) van de nieuwe Schuts.

Piet van de Wiel (74) uit Vlijmen is sinds de jaren ‘80 op allerlei terreinen actief voor de Heusdense gemeenschap. Onder meer als vrijwilliger bij hockeyclub VMHC en bij woonzorgcentrum Sint Janshof in Vlijmen. Na zijn pensionering ging hij aan de slag voor lokale omroep HTR en bij Maaswaarden Zorgplein in Wijk en Aalburg. Hij is bestuurslid en vrijwilliger bij de Heusdense Steunstichting Instellingen ouderenzorg, bij buurtvereniging Vlijmense Dijk, personeelsvereniging De Vutters en bij de Steunstichting van scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk.

Corrie van Dortmont-de Hart (76) uit Hedikhuizen is iemand die ‘omziet naar elkaar vertaalt in daadwerkelijke hulp waar dat nodig is’. Ze onderhoudt al ruim dertig jaar de RK begraafplaats in Hedikhuizen en heeft speciaal oog voor de graven die niet zo vaak worden bezocht. Nadat haar (pleeg)kinderen waren uitgevlogen, schroefde ze haar vrijwilligersactiviteiten verder op. Ze zet zich in voor woonzorgcentrum St. Antonius in Heusden en verder’ staat ze paraat voor alle mensen in Hedikhuizen die hulp of aandacht nodig hebben’.

Menno Engwerda (76) uit Oudheusden begeleidt al sinds jonge leeftijd een visueel gehandicapte en is daardoor onmisbaar geweest in diens maatschappelijk verkeer. Hij is destijds ook vrijwilligerswerk gaan doen voor Blindenbond St. Odilia, afdeling Haarlem. Nu is hij nog vrijwilliger bij de Vereniging Senioren Heusden, het Collectief Ouderen Vervoer Heusden, de Vereniging Ouderen Vervoer en de bewonerscommissie van Castellum.