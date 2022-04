Achter de Bogen haakt in op populariteit padel: eerst twee banen, misschien nog twee erbij

Het leven is geen stuk taart, lang niet alles is maakbaar

We bakken wat af. Maar bakken we er daarmee ook wat ván? In Haarsteeg doen ze hun stinkende best. De taarten, cakes en koeken van Heel Haarsteeg Bakt belanden in de magen van Oekraïense vluchtelingen. We doen gelukkig graag goed. Toch is wat we daarvan bakken soms wat aangebrand of niet gaar. Niet alle zoete broodjes zijn lekker.

23 april