Achter de donkere klimaatwolken schijnt een financiële zon die op doorbreken staat

‘Arbeidsmi­gran­ten Altena niet op recreatie­par­ken of in reguliere woningen’

9:21 Arbeidsmigranten in de gemeente Altena moeten niet gehuisvest worden op recreatieparken of in reguliere woningen, maar kunnen onder voorwaarden wel terecht in leegstaande panden. Dat zijn de belangrijkste - voorlopige - conclusies van de Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten.