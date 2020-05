Achteraan in de rij, het voelt onlogisch bij Fitness Total Fit Vlijmen

Werken met gewichten, rennen op de loopband: sinds half maart is bij Total Fit Vlijmen daar helemaal niets meer van te merken. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de fitnesscentra in Nederland pas per 1 september hun deuren weer openen. “Het is heel frustrerend”, zegt Jan Maarten van Helvoort, mede-eigenaar van Total Fit Vlijmen. “Vooral de mededeling van afgelopen woensdag van Rutte hakte er in. Net zoals de horeca hadden we gehoopt dat we in juni weer zouden opstarten.”

Binnen mag niet worden gesport, buiten wel. Total Fit Vlijmen heeft daarom plannen om in een tent met open zijkanten fitnesslessen aan te bieden. “We hadden graag vandaag (zaterdag, red.) begonnen, maar we hebben van de gemeente nog geen toestemming gekregen. Woensdag gaan we sowieso aan de slag, buiten. Met groepslessen en een outdoor fitnessplein. Dat gebeurt onder een overkapping.”

Opbouwen van immuunsysteem

Die overkapping of tent zou niet nodig moeten zijn, vindt Van Helvoort. “Ons - en dat geldt voor de meeste sportscholen - fitnesscentrum is heel ruim van opzet. Aan de eisen van die anderhalve meter kunnen we makkelijk voldoen, worden bij ons zelfs nog een meter uitgebreid. Daarom vinden we het onbegrijpelijk dat we niet met de horeca mee kunnen liften. Sterker nog: we hadden juist vooraan moeten staan bij de heropening. We vervullen een preventieve rol. 3,3 miljoen leden hebben de landelijke fitnessketens. Die hadden we kunnen helpen met hun fitheid, opbouwen van hun immuunsysteem en het beheersen van obesitas, waar de meeste coronadoden aan leden. Bovendien gaan mensen niet zes maanden lang oefenen aan de hand van filmpjes, ze willen uiteindelijk getraind worden door hun eigen instructeurs.”

Dat de fitnessbranche er zo bekaaid afkomt, mag koepelorganisatie NL Actief zich ook aanrekenen, vindt Dennis Münninghoff. De Drunenaar is eigenaar van Software Society, dat wereldwijd software maakt voor de grote fitnessketens. “In tegenstelling tot de horeca heeft NL Actief zich veel te lang stil gehouden, maar amper gelobbyd. Pas toen bekend werd dat de fitnesscentra veel langer dicht moesten blijven ging NL Actief zich roeren. Te laat.”

Tijdslot bepalen

Ook Münninghoff gaat mee in het verhaal van Van Helvoort. “Wat ruimte betreft, moet het inderdaad mogelijk zijn om op een verantwoorde manier te sporten. Desnoods kun je die zelf creëren door sommige toestellen weg te halen.” Daarnaast: “Verschillende branches zien weer enig perspectief aan de horizon, de fitnessondernemers niet. Daarvoor ben je geen bedrijf gestart: je wilt als zelfstandige je eigen brood verdienen.”

De coronacrisis legde bij Software Society nieuwe uitdagingen op haar bordje. “In eerste instantie vroegen onze klanten om software voor de incasso, het terugboeken van abonnementsgeld. Gaandeweg de crisis dachten ze na over het opstarten, in kleine groepen. Daartoe hebben we een app ontwikkeld, waarbij leden voor een bepaald tijdslot zouden kunnen reserveren. Op een dusdanige manier dat het toegestane maximum niet wordt overschreden.”