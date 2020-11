Actie geslaagd, scouting Elshout koopt gebouw en gaat straks klussen

Zo’n beetje half juli trad de St. Jansgroep echt naar buiten met een financiële actie om genoeg geld bijeen te krijgen om het pand aan de Kerkstraat in Elshout te kopen. Een pand waar de scouting al 75 jaar z'n activiteiten heeft, maar dat jaren geleden door het kerkbestuur was verkocht aan de gemeente Heusden.

67.00 euro bijeengebracht

Daarvoor moest wel 67.000 euro bijeen worden gebracht. In een goeie twee maanden tijd is dat geld er gekomen, vertelt bestuurslid Maurits Dijkmans. ,,Eigenlijk vooral via obligaties.” Die zijn voor 100, 250 of 500 euro aan de man gebracht. Met de opbrengst van de actie(s) was de koop definitief rond. Inmiddels zijn de handtekeningen onder het koopcontract gezet en is de scouting de officiële eigenaar.