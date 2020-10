Actie Rent a cop & boa levert bijna zestig bonnen op in Waalwijk: controles ‘op bestelling’

Vlijmense basis­school De Bussel moet dicht na coronabe­smet­tin­gen: ‘Het gaat ons aan het hart’

15:02 VLIJMEN - In Vlijmen is basisschool De Bussel sinds donderdagochtend dicht vanwege coronabesmettingen. Thuisonderwijs is het devies tot aan de herfstvakantie, zo betreuren de directeuren. ,,Maar het was een scenario waarmee rekening werd gehouden.”