Actie voor jongerencentrum Tavenu levert 4523 handtekeningen op: onzekerheid duurt nog wel even

Video Man belandt onder een stellage en raakt gewond bij bedrijf in Vlijmen

10 juni VLIJMEN - Een man is donderdagochtend onder een stellage terechtgekomen bij een bedrijf aan de Vijfhoevenlaan in Vlijmen. Hij raakte daarbij gewond. Met onbekend letsel is hij naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies is gebeurd, is nog niet bekend.