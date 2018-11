Actiecomité Niet Fracken in Waalwijk: 'Protesteer in Den Haag tegen gaswinning’

WAALWIJK - Het is een flinke teleurstelling voor de tegenstanders van gaswinning in Waalwijk. Alle protesten ten spijt, het bedrijf Vermilion Energy mag van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) extra gas winnen bij gasveld ‘Waalwijk-Noord’. Maar de strijd tegen de vergunning gaat door. De actiegroep Niet Fracken in Waalwijk wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren voor een protest in Den Haag.

De gemeente Waalwijk overweegt naar de Raad van State te stappen om het winningsplan alsnog van tafel te krijgen. Ze gaat daarvoor in overleg met omliggende gemeenten, provincie en waterschappen. ,,Want we doen dat het liefst niet alleen”, legt de Waalwijkse wethouder Dilek Odabasi-Seker uit. ,,Maar met zoveel mogelijk medestanders. Dan geef je een krachtig signaal af.”

Bodemdaling

In Waalwijk wordt sinds 1991 gas gewonnen. Het bedrijf Vermilion Energy wil daar in ieder geval tot 2026 mee doorgaan. Maar de tegenstanders vrezen de gevolgen voor de natuur en milieu en de risico’s op bodemdaling- en trilling. De kritiek richt zich vooral op het zogeheten ‘fracken’: een methode waarbij onder druk het laatste gas uit de bodem gehaald wordt. Dat gebeurt met veel water en chemicaliën. ,,Het is toch ongelooflijk dat je zoiets toestaat vlakbij een waterwingebied”, betoogt Frank den Braven van de actiegroep ‘Niet Fracken in Waalwijk’. ,,Je hoopt dat de minister een keer het licht ziet.”

En dan is er de discussie over het terugdringen van het gasverbruik. Volgens wethouder Odabasi-Seker gebeurt in Waalwijk vanalles op het gebied van alternatieve energiebronnen. ,,Onze ambitie is een klimaatneutraal Waalwijk in 2043. Voor onze inwoners is het een verkeerd signaal om hier juist meer gas te winnen.”

Quote Voor onze inwoners is het een verkeerd signaal om hier juist meer gas te winnen Dilek Odabasi-Seker, Wethouder Waalwijk

Maar volgens minister Wiebes blijft gas de komende jaren gewoon nodig. Hij heeft zich uitgebreid laten adviseren door verschillende partijen over de gaswinningsplannen in Waalwijk. En met de risico’s valt het wel mee, concludeert hij. Tegenstanders kunnen nog tot en met 20 december bezwaar aantekenen bij de Raad van State.

Binnenkort wordt er ook een beslissing over gaswinning in Loon op Zand en Tilburg-Noord verwacht. Het besluit in Waalwijk biedt weinig hoop voor de tegenstanders daar.