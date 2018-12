Actiegroepen tegen extra gaswinning roeren zich bij landelijke manifestatie

Nieuw voor Sint Jan in Waalwijk: een mis in het Pools

15:06 WAALWIJK - De Sint Jan in Waalwijk krijgt ook speciale vieringen voor Polen. Zaterdag 22 december is de eerste in het Pools gelezen mis. Het is de bedoeling om iedere vierde zaterdag van de maand om 18.00 uur zo'n viering te houden.