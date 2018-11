Actiegroepen Waalwijk en Loon op Zand sluiten aan bij landelijk protest tegen gaswinning

‘Ietsie­piet­sie’ Ien in de historie van Slot Loevestein

12:13 POEDEROIJEN - Met de auto naar Woudrichem, dan met de boot naar Slot Loevestein om vervolgens via een ladder over de vestingwal te klauteren. Het woon-werkverkeer van Ien Stijns was niet altijd een doorsnee rit naar kantoor. Het was de hoogwaterperiode van 1998 en Ien Stijns stond op het punt om tijdelijk directeur van het kasteel en het museum te worden. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en heeft ze aangekondigd dat ze met pensioen gaat