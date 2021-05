Ad Kraamer, gezicht van HTR, stopt als voorzitter. Hij blijft wel betrokken bij maken programma’s

De wisseling van de wacht komt op een moment dat HTR volop in gesprek is over de integratie binnen Streekomroep ’s-Hertogenbosch en omgeving, waarbij onder meer de lokale omroepen uit Den Bosch en Sint-Michielsgestel zijn betrokken. ,,Het is een van mijn taken dat proces te begeleiden”, stelt Müninghoff in een reactie. Hij verwacht dat aansluiting niet voor eind dit jaar een feit zal zijn.

Voorzitter, programmamaker en sponsor

Kraamer is al 33 jaar bij lokale omroep HTR betrokken. Hij was niet alleen voorzitter, maar ook regisseur, programmamaker, cameraman en editor van programma’s als HTR Actueel, De tafel van Heusden en Anders dan anders.

Vrijwel al die jaren stak Kraamer niet alleen veel tijd in HTR, maar ook geld. De lokale omroep kon gebruikmaken van zijn apparatuur en zijn studio, via zijn bedrijf Ad Kraamer Music (AKM). Die persoonlijke sponsoring was in feite een van de redenen dat HTR financieel het hoofd boven water kon houden.

Extra subsidie

Kraamer kondigde eerder aan per 1 januari 2020 te stoppen met de sponsoring. Mede daardoor moest HTR een beroep doen op de gemeente Heusden voor extra geld. HTR vroeg in 2019 naast de bijna 25.000 euro die de gemeente vanuit het Rijk krijgt voor de lokale omroep, 26.500 euro extra. Plus voor de jaren vanaf 2020 138.000 euro structureel. Dat extra geld zou nodig zijn omdat lokale omroepen moeten professionaliseren en meer professionals moeten inschakelen om goede programma’s te maken. Daar hangt een prijskaartje aan.

Volledig scherm Dennis Münninghoff. © Kees Klijn Heusden ging niet mee in het verzoek om extra subsidie. Dat was mede vanwege de ontwikkelingen rond de vorming van een streekomroep, die moet bijdragen aan de door het Rijk gestimuleerde professionalisering.

Aansluiting bij een streekomroep is overigens zeker geen oplossing voor de financiële problemen, aldus Münninghoff. ,,Je hebt ook meer uren te vullen en je krijgt te maken met afspraken, je gaat verplichtingen aan. Naast vrijwilligers heb je (meer) professionele krachten nodig. Dat kost geld.”

75.000 of 125.00 euro extra

HTR wacht daarom met spanning af of Heusden volgend jaar meer geld over heeft voor de lokale omroep. Het beschikbare geld bepaalt mede de toekomstige programmering van HTR. De omroep heeft bovenop de 25.000 euro nu 75.000 euro extra gevraagd. ,,Dat is voor vijf dagen nieuws op televisie”, aldus Münninghoff. ,,Voor zeven dagen nieuws vragen we 125.000 euro.”

In het najaar wordt duidelijk of de Heusdense politiek met extra geld over de brug komt.