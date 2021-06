Admiraalsweg voor 1,2 miljoen op de schop. ‘Het wordt prachtig’

DRUNEN - De voorbereiding heeft de nodige tijd gekost, maar nu gaat het echt gebeuren: de Admiraalsweg in Drunen wordt opgeknapt. Heusden trekt er 1,2 miljoen euro voor uit. De werkzaamheden starten volgende maand, in december moet de klus zijn geklaard.

Als aannemer Jan van den Boomen BV aan het eind van het jaar z'n spullen weer inpakt, is er heel wat gebeurd op en rond de Admiraalsweg in Drunen. Het wegdek is niet al te best meer en gaat op de schop; er komen nieuwe materialen op een nieuwe fundering.

Veiliger

Om het voor de fietsers veiliger te maken, komen er fietsstroken met een kleur. Daardoor lijkt het alsof de weg smaller wordt, waardoor het autoverkeer langzamer gaat rijden zo is het idee. De Admiraalsweg wordt een 30-kilometerweg, net als alle straten in de omgeving. Het verkeer krijgt geen last van drempels en versmallingen; dat is voor een belangrijk deel te danken aan de bussen die over de Admiraalsweg rijden.

Heusden gaat schuiven met een aantal afvalcontainers, zodat nabij het Mesdagplein een milieuparkje ontstaat. De ondergrondse containers voor restafval blijven nagenoeg op hun plek. De openbare verlichting wordt vernieuwd, zoals ook de riolering wordt aangepakt; de afvoer van regenwater wordt losgekoppeld van de riolering. Om het hemelwater op te vangen, worden wadi’s aangelegd. Verder gaan zo'n vijftig bomen plat, er komen nieuwe bomen voor terug. Bewoners mochten mee beslissen over de soort bomen dat wordt geplant.

‘Prachtig’

Wethouder Kees van Bokhoven weet dat de voorbereidingen en het overleg met de bewoners best wat tijd hebben gekost. ,,Maar we pakken nu alles in één keer aan. Straks zegt iedereen ‘het is prachtig geworden'. De Admiraalsweg kan er weer lange tijd tegen.”

Het totale project kost dus 1,2 miljoen euro. Heusden krijgt wel flinke subsidies, van in totaal ruim 530.000 euro.