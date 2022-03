Advies informateur Augusteijn: laat vier coalitiepartijen verder gaan praten over nieuw akkoord

Het betekent dat de partijen die in de vorige periode de coalitie vormden, komende weken met elkaar gaan onderzoeken of ze een nieuw coalitieakkoord kunnen bereiken. Deze stap wordt ‘gesteund’ door de uitslag van de verkiezingen, waarbij deze partijen in zetelaantal gelijk bleven. Binnenkort is de benoeming van een formateur te verwachten die de gesprekken gaat leiden.

Basis

Augusteijn heeft niet veel tijd nodig gehad om tot zijn advies te komen. Hij heeft gesproken met alle in de woensdag geïnstalleerde raad vertegenwoordigende partijen. In die gesprekken is gebleken ‘dat de afgelopen bestuursperiode een gezonde en constructieve basis is gelegd voor de gemeente Altena’. De conclusie van de informateur is dat de coalitie van de vier genoemde partijen het meest voor de hand ligt en kansrijk is.