Advies: ‘Kijk en luister eens naar de lokale omroepen in Altena’

Van der Zouwen zette tijdens de raadsvergadering de toon door te stellen dat Altena haar huiswerk niet goed heeft gedaan. Op papier lijken de beide omroepen veel op elkaar en zijn er geen significante verschillen, volgens het college.

Onterecht, omdat de cultuurverschillen juist enorm groot zijn. ,,RTL en SBS6 krijg je ook niet bij elkaar’’, aldus Van der Zouwen, die beide omroepen hoog heeft zitten en voor zowel RTV Altena als Oké FM mooie woorden heeft.

De gemeenteraad van Altena sprak vanavond opnieuw over de twee omroepen, die allebei vorig jaar een aanvraag hebben ingediend om in de gemeente te mogen uitzenden. De politiek moet een keuze maken, omdat de Mediawet voorschrijft dat er in een gemeente slechts één lokale omroep actief mag zijn.

Hoofdpijndossier

En die keuze is verschrikkelijk moeilijk, bleek ook vanavond opnieuw. Want welke omroep is beter? En welke kernwaarden zijn belangrijk? Emotie? Luistercijfers? Professionaliteit? Wat vaststaat is dat de keuze voor de lokale omroep een hoofdpijndossier is geworden. Ruim 2,5 jaar is er van alle kanten gepoogd de twee omroepen te laten fuseren, maar elke poging mislukte jammerlijk. En dus is de gemeenteraad nu aan zet. Die moet een advies geven aan het Commissariaat voor de Media.

Raadslid Kees de Waal van Progressief Altena ziet er wel wat in om voor beide omroepen een negatief advies af te geven. ,,Dat maakt de weg open voor iets moois, iets nieuws.’’ Ook AltenaLokaal en de ChristenUnie lijken van die optie gecharmeerd. Laatstgenoemde probeerde het CDA, met 8 zetels de grootste in de gemeente Altena, vanavond al tot een keuze te ontlokken, maar daar trapte het CDA-raadslid niet in.