Ael ontmoet Ael in Andel

ANDEL - Oranjevereniging Juliana is al geruime tijd bezig om een digitaal Aels Archief in te richten met foto's en video's van het verleden van Andel. Inmiddels zijn al meer dan 14.000 foto's en video's vastgelegd. Binnenkort gaat een website in de lucht onder de naam Ael ontmoet Ael, die door iedereen te raadplegen is.

Om iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Andel bij te praten over dit project, wordt vrijdag 18 januari in partycentrum 't Buitenhoff een avond georganiseerd onder het motto 'Ael ontmoet Ael’. Verteld wordt wat met het verzamelde materiaal is gedaan. Een inkijkje wordt gegeven van wat op de site binnenkort te zien is. Daar blijft het niet bij. Ook worden foto's en video's getoond die ongetwijfeld herinneringen zullen oproepen. De organisatoren hopen dat bezoekers bij het zien van de foto's, aanvullende informatie kunnen geven waardoor een nog completer beeld van de Andelse historie ontstaat.

Informatie vanuit de bewoners wordt steeds belangrijker, vertelt Wout van Brakel, de drijvende kracht achter 'Het Aels Archief'. ,,Het aantal mensen dat nog over het verleden kan vertellen, wordt steeds minder."

Van Brakel heeft al vele honderden uren in het project zitten. ,,Het is een grote klus, maar wel leuk om te doen. Foto's moeten bij mensen worden opgehaald, gescand en weer teruggebracht worden. Daar gaat echt veel tijd in zitten. En niet te vergeten: de foto's moeten ook allemaal beschreven worden. Gelukkig krijg ik wel hulp, van Anton van Rijswijk bijvoorbeeld, die er ook al heel wat tijd in heeft zitten.”